 Derbi kralı Mancini – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Derbi kralı

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    Cimbom’un derbi karnesi en iyi hocası olurken, Tudor son sırada yer aldı

    G.Saray'da son yıllarda görev yapan teknik adamların arasında derbi karnesi en iyi olan hoca Roberto oldu. İtalyan teknik adam, 5 derbinin 4'ünü kazanarak 2.4'lük puan ortalaması yakaladı. 'yi takip eden isim ise bugünlerde G.Saray'ın başına geçeceği sıkça dile getirilen Fatih Terim oldu. Terim, 25 derbi maçın 14'ünü kazanıp 2,00'lık ortalama yakaladı. Listenin son sırasında ise mevcut teknik adam İgor Tudor bulunuyor. Geçen sezon içinde göreve gelen Hırvat hoca 8 derbide galibiyet yüzü görmedi sadece bir beraberlik alabildi.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:46
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