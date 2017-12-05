310 milyonluk kriz!

10 numarayı sırtına geçiren Belhanda 13 haftadır gol atamıyor. Feghouli 2.5 aydır skora katkı yapamıyor. Ndiaye’nin ise bu sezon ne golü var, ne de asisti.

Beşiktaş önünde ağır bir yenilgi yaşayan ve zirveyi Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'da fatura teknik patron Tudor'a kesilmiş durumda... Fakat sezon başında adeta servet ödenerek transfer edilen yıldızlar da büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. Bu durum, Sarı-Kırmızılılar'ın futbolunu çok olumsuz etkiliyor.



BÜYÜK MAÇLARDA ÇOK SİLİK

Sneijder'in yerine alınan Younes Belhanda tam 13 haftadır ligde gol atamıyor. 4 yıllık maliyeti 108 milyon lira olan Faslı yıldız sezona iyi başlasa da özellikle büyük maçlarda çok silik bir görüntü çiziyor.



ÖNCE SAKATTI SONRA CEZALI

5 yıl için 111 milyonluk maliyeti olan Sofiane Feghouli ise 7. haftadan bu yana skora katkı yapmayı başaramadı. Bu süreçte 3 hafta ceza alan Cezayirli yıldız, son haftalarda beklentilerin çok altında kaldı.



HÜCUMDA ÇOK ETKİSİZ KALDI

Sezon başında 92 milyon liralık maliyeti çok tartışılan Ndiaye de sezon başında hırsı ve mücadelesiyle ön plana çıksa da hücumda çok etkisiz kaldı. Senegalli futbolcu bu sezon ne gol attı ne de asist yapabildi.



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