310 milyonluk kriz!
10 numarayı sırtına geçiren Belhanda 13 haftadır gol atamıyor. Feghouli 2.5 aydır skora katkı yapamıyor. Ndiaye’nin ise bu sezon ne golü var, ne de asisti.
BÜYÜK MAÇLARDA ÇOK SİLİK
Sneijder'in yerine alınan Younes Belhanda tam 13 haftadır ligde gol atamıyor. 4 yıllık maliyeti 108 milyon lira olan Faslı yıldız sezona iyi başlasa da özellikle büyük maçlarda çok silik bir görüntü çiziyor.
ÖNCE SAKATTI SONRA CEZALI
5 yıl için 111 milyonluk maliyeti olan Sofiane Feghouli ise 7. haftadan bu yana skora katkı yapmayı başaramadı. Bu süreçte 3 hafta ceza alan Cezayirli yıldız, son haftalarda beklentilerin çok altında kaldı.
HÜCUMDA ÇOK ETKİSİZ KALDI
Sezon başında 92 milyon liralık maliyeti çok tartışılan Ndiaye de sezon başında hırsı ve mücadelesiyle ön plana çıksa da hücumda çok etkisiz kaldı. Senegalli futbolcu bu sezon ne gol attı ne de asist yapabildi.
Takvim
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 07:59
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 46
Yorum
marasli gs zarar vermek istemiyorsan sezon sonu kadar böyle ! eger türkiyedeki calismasytemi buysa avrupa yok olurdu 6 ay da bir td kovulmaz
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Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti!
Toplam 3
Yorum
Cengiz Yönetim Fatih Terimi degil , Taraftari CEZALANDIRIYOR,,,, Simdi sira TARAFTARDA Yönetim 40milyon bonservisi cepten ödesin Maclara gitmeyelim
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Krallıkta iddialı
Toplam 1
Yorum
Ercan Sportmen kişilik,mükemmel e yakın bir golcü ben bu sezon gol Kralı olacağına eminim bence Ligimizin açık ara en iyisi
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