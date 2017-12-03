Özür diliyoruz
Dün akşam bekleneni veremeyen Feghouli, Beşiktaş karşısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Faslı futbolcu, "İlk yarı iyi oynadık ancak fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarı ise golü buldular ve sonrası geldi. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, bundan sonra bu hatalarımızı telafi edeceğiz" dedi.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
Özür diliyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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