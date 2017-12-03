 Özür diliyoruz – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Özür diliyoruz

    Özür diliyoruz
    Dün akşam bekleneni veremeyen Feghouli, Beşiktaş karşısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Faslı futbolcu, "İlk yarı iyi oynadık ancak fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarı ise golü buldular ve sonrası geldi. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz, bundan sonra bu hatalarımızı telafi edeceğiz" dedi.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:29
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