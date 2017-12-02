 Juve’den Asamoah atağı – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Juve’den Asamoah atağı

    Juve’den Asamoah atağı
    İTALYAN basını, Juventus Genel Menajeri Marotta ile sportif direktör Paratici'nin G.Saray'ın gündemindeki Kwadwo Asamoah'ın sözleşmesinin uzatılması konusunda önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini yazdı. Ganalı sol bekin kararsız olduğu belirtilirken, teknik direktör Allegri'nin kendisine vereceği süreye göre karar vereceği vurgulandı.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:19
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