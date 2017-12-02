 Duran top idmanı – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Duran top idmanı

    Duran top idmanı
    GALATASARAY'da teknik direktör İgor Tudor, 2.5 sezondur kangren haline gelen 'duran toptan gol yeme' sorununa çare bulmaya çalışıyor. Hırvat hoca, hafta boyunca kaleci antrenöründen Fernando Muslera'yı yan top çalıştırmasını istedi. Uruguaylı eldiven defalarca kenardan gelen hangi toplara çıkıp, hangilerinde kalesinde kalacağının antrenmanını yaptı. Ayrıca kenar bekleri Martin Linnes ve Mariano da kanattan orta gelmemesi için uyarıldı.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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