 Feghouli dönüyor! – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Feghouli dönüyor!

    Feghouli dönüyor!

    'ın yıldız oyuncusu , cezasını noktaladı. Trabzonspor maçında Olcay Şahan'a yaptığı hareket sonrası 3 maç ceza alan Cezayirli, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

    'ın Cezayirli yıldız oyuncusu cezasının ardından sahalara dönüyor. Sarı-kırmızılıların konuğu Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçla cezasını tamamlayan Feghouli, gelecek hafta Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde formasına kavuşabilecek.

    Yaz transfer döneminin son bölümünde takıma dahil olan ancak sakatlığı nedeniyle sezonun açılış haftalarında forma giyemeyen Feghouli, Süper Lig'de 7 maça çıktı ve 2 gol 1 asist kaydetti. Aslan'ın deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Trabzonspor maçında, Olcay Şahan'la yaşadığı tartışmada yaptığı hareket nedeniyle 3 maç ceza alan yıldız isim, zorlu derbide Igor Tudor'un görev vermesi halinde forma hasretini dindirecek.

    Galatasaray'da Başakşehir maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Alanyaspor karşısında forma giyemeyen Fernando da cezasını tamamladı. Brezilyalı yıldız da Beşiktaş deplasmanında forma giyebilecek.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:37
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