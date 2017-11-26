Feghouli dönüyor!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, cezasını noktaladı. Trabzonspor maçında Olcay Şahan'a yaptığı hareket sonrası 3 maç ceza alan Cezayirli, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.
Yaz transfer döneminin son bölümünde takıma dahil olan ancak sakatlığı nedeniyle sezonun açılış haftalarında forma giyemeyen Feghouli, Süper Lig'de 7 maça çıktı ve 2 gol 1 asist kaydetti. Aslan'ın deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Trabzonspor maçında, Olcay Şahan'la yaşadığı tartışmada yaptığı hareket nedeniyle 3 maç ceza alan yıldız isim, zorlu derbide Igor Tudor'un görev vermesi halinde forma hasretini dindirecek.
Galatasaray'da Başakşehir maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Alanyaspor karşısında forma giyemeyen Fernando da cezasını tamamladı. Brezilyalı yıldız da Beşiktaş deplasmanında forma giyebilecek.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:37
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Selçuk İnan vazgeçmiyor! ''İmha edilsin...''
Toplam 5
Yorum
maho isiniz gücünüz yokmu anlamis deilim S8 mis klübeden cikamiyorsun her macda isliklaniyorsan nerde senin büyük futbolculugun .milleti güldürme
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Galatasaray'da kupa mesaisi başladı
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Yorum
gs eger bu kardesimiz bir galatasaray sevdalisi ise ,hemen alinsin bize galatasaryimizi para icin degil formasi icin oynayan aslan gerek,,,,,,,
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F.Bahçe'den savunmaya genç takviye!
Toplam 1
Yorum
messi Gelsin iş yapar
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