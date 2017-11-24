Özbek’in aklı onlarda

Listesine girmek için birçok kişinin çağrı beklediği belirtilirken Başkan Özbek’in gözü ise Üstünel, Özgörkey ve Üstünberk’te

Galatasaray'ın mayıs ayında yapılacak kongre için geri sayım sürerken seçime en güçlü aday olarak girmesi beklenilen Dursun Özbek'in yeni yönetimi büyük merakla bekleniyor. Yeni yönetimde yer almak için Galatasaray'ın önde gelen birçok önemli isminin çağrı beklediği ifade edilirken Özbek'in aklı ise Cemal Özgörkey, Haldun Üstünel ve Hakan Üstünberk'te... Başkanın, seçilmesi halinde ikinci başkanlık görevi için Özgörkey'i, futbol şubesi için Üstünel'i ve basketboldan sorumlu yönetici olarak da Üstünberk'i düşündüğü konuşuluyor.



OY ÇIKMADI

Kongrenin desteğini alan Özbek, taraftardan veto yedi. Twitter'da, "Seçimde hangi adayı destekliyorsunuz" diye sorulurken yüzde 86 ile Adnan Öztürk açık ara birinci oldu. Özbek'e ise yüzde 14 oy çıktı