Özbek’in aklı onlarda
Listesine girmek için birçok kişinin çağrı beklediği belirtilirken Başkan Özbek’in gözü ise Üstünel, Özgörkey ve Üstünberk’te
OY ÇIKMADI
Kongrenin desteğini alan Özbek, taraftardan veto yedi. Twitter'da, "Seçimde hangi adayı destekliyorsunuz" diye sorulurken yüzde 86 ile Adnan Öztürk açık ara birinci oldu. Özbek'e ise yüzde 14 oy çıktı
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:11
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Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı...
Toplam 15
Yorum
Q7 Kürdan reis Oğuzhan için 12.5-15 m arası isteyip duruyorsunuz alan çıkmıyor o adamın o kadar ettiği yerde Tolgay en az 20 m euro eder.
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Taraftarı çok üzdük
Toplam 6
Yorum
KAZA Kazaları çoğaltırsanız kendinizi morgda bulursunuz
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Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım
Toplam 9
Yorum
ysn_ Bitmediniz gitti, nasıl iş arkadaş,git kendi sayfanda takıl.
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