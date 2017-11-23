Taraftarı çok üzdük

Başakşehir yenilgisi için özür dileyen Maicon, “Üstümüze düşeni yapacağız” dedi

FARKLI Başakşehir yenilgisiyle hüsran yaşayan Galatasaray'dan umut dolu sözler... Sarı-kırmızılıların tecrübeli isimlerinden Maicon, taraftarların yüzünü yeniden güldüreceklerini belirterek, "Başakşehir yenilgisi sadece bir kazaydı. Galatasaray taraftarını çok üzdük ama gelecek maçlarda üstümüze düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı