 Taraftarı çok üzdük – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Taraftarı çok üzdük

    Taraftarı çok üzdük

    Başakşehir yenilgisi için özür dileyen Maicon, “Üstümüze düşeni yapacağız” dedi

    FARKLI Başakşehir yenilgisiyle hüsran yaşayan Galatasaray'dan umut dolu sözler... Sarı-kırmızılıların tecrübeli isimlerinden Maicon, taraftarların yüzünü yeniden güldüreceklerini belirterek, "Başakşehir yenilgisi sadece bir kazaydı. Galatasaray taraftarını çok üzdük ama gelecek maçlarda üstümüze düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:50
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