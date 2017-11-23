Lato'yu bırak Mariano’ya bak

Başakşehir’den yenen 5 golün 4’ü Sambacı’nın kanadından geldi

SEZON başından bu yana sağ bekteki performansıyla büyük beğeni toplayan Mariano'nun Başakşehir maçındaki istatistikleri şok etti. Sol bekte eleştiri oklarının hedefinde yer alan Latovlevici'nin, biri isabetli 2 şut ve 3 kilit pasla oynadığı maçta yenen 5 golün 4'ü Mariano'nun koruduğu bölgeden geldi.