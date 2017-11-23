 Lato'yu bırak Mariano’ya bak – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Lato'yu bırak Mariano’ya bak

    Lato'yu bırak Mariano’ya bak

    Başakşehir’den yenen 5 golün 4’ü Sambacı’nın kanadından geldi

    SEZON başından bu yana sağ bekteki performansıyla büyük beğeni toplayan Mariano'nun Başakşehir maçındaki istatistikleri şok etti. Sol bekte eleştiri oklarının hedefinde yer alan Latovlevici'nin, biri isabetli 2 şut ve 3 kilit pasla oynadığı maçta yenen 5 golün 4'ü Mariano'nun koruduğu bölgeden geldi.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:41
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lato'yu bırak Mariano’ya bak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.