Maicon ve Ndiaye'ye uyarı!
Beşiktaş derbisi öncesi Aytemiz Alanya maçına ceza sınırında çıkacak olan Maicon ve Ndiaye’ye uyarı geldi.
Bu nedenle iki oyuncuya da uyarıda bulunan Hırvat hoca, kartlara kesinlikle dikkat edilmesi talimatını verdi. Ancak bu oyuncular, Aytemiz Alanya sınavında iki sarı kart görüp tek maç ceza alırlarsa, bu cezayı hafta içinde Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediye mücadelesinde çekip, Beşiktaş derbisinde sahaya çıkabilirler.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:40
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