 Maicon ve Ndiaye'ye uyarı! – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    ve Ndiaye'ye uyarı!

    Maicon ve Ndiaye'ye uyarı!

    Beşiktaş derbisi öncesi Aytemiz Alanya maçına ceza sınırında çıkacak olan ve Ndiaye’ye uyarı geldi.

    Aytemiz Alanyaspor ile cumartesi günü oynanacak maçta, iki kritik isim ceza sınırında mücadele edecek. ve Ndiaye, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Beşiktaş derbisini kaçırmış olacak. Teknik patron Tudor bu şekilde bir senaryoyu düşünmek bile istemiyor.

    Bu nedenle iki oyuncuya da uyarıda bulunan Hırvat hoca, kartlara kesinlikle dikkat edilmesi talimatını verdi. Ancak bu oyuncular, Aytemiz Alanya sınavında iki sarı kart görüp tek maç ceza alırlarsa, bu cezayı hafta içinde Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediye mücadelesinde çekip, Beşiktaş derbisinde sahaya çıkabilirler.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:40
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