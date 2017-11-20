Muslera'nın kabusu Başakşehir!
Galatasaray’da 7. sezonunu geçiren Muslera’nın 4 ve üzeri gol yediği 8 maç var, bunların 3’ü Başakşehir’e karşı. Uruguaylı eldivenin ligde 5 gol yediği tek takım da yine Başakşehir...
Bu 8 maçın 3'ünde ise rakip Başakşehir'di. 26 Ekim 2014 ve geçen sezon İstanbul ekibine 4-0 yenilen Cim Bom, önceki gün de rakibine 5-1'lik skorla boyun eğdi. Bu maç, aynı zamanda Muslera'nın Türkiye'deki lig kariyerinde 5 gol yediği ilk müsabaka oldu. Savunmadaki hataların ardından çılgına dönen ve arkadaşlarına patlayan Muslera'nın soyunma odasında da fazlasıyla gergin olduğu öğrenildi. Muslera, Başakşehir'den önceki 11 maçta kalesinde toplam 9 gol görmüştü.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:30
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Artık en az yiyen Kartal
Toplam 2
Yorum
arsen l. BJK en fazla üstüste şampiyon olma rekorunu kırabilir.
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Terim en güçlü aday
Toplam 10
Yorum
Meth değişecekse tudorun yerine fatih terim gelmeli yoksa devam etsin böyle.
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İlkelerimin dışına çıktım
Toplam 4
Yorum
MUSTAFA OLÇAY İLKELERİMİN DIŞINA ÇIKTIM İLE SON KOZUNU DA OYNADIN İKİ HAFTA SONRA NE DİYCEN BAKALIM AYKUT BEY..!
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