 Muslera'nın kabusu Başakşehir! – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    'nın kabusu Başakşehir!

    <a href="/index/muslera?id=85d04d92-a7e0-412d-ba0b-ad6779c87947" class="" rel="tag">Muslera</a>'nın kabusu Başakşehir!

    Galatasaray’da 7. sezonunu geçiren ’nın 4 ve üzeri gol yediği 8 maç var, bunların 3’ü Başakşehir’e karşı. Uruguaylı eldivenin ligde 5 gol yediği tek takım da yine Başakşehir...

    Fernando kimseden çekmedi, Başakşehir'den çektiği kadar... 2011-12 sezonundan bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisi, ligde toplam 212 maça çıkarken, bu karşılaşmaların 8'inde 4 ve üzeri gol yedi.

    Bu 8 maçın 3'ünde ise rakip Başakşehir'di. 26 Ekim 2014 ve geçen sezon İstanbul ekibine 4-0 yenilen Cim Bom, önceki gün de rakibine 5-1'lik skorla boyun eğdi. Bu maç, aynı zamanda 'nın Türkiye'deki lig kariyerinde 5 gol yediği ilk müsabaka oldu. Savunmadaki hataların ardından çılgına dönen ve arkadaşlarına patlayan 'nın soyunma odasında da fazlasıyla gergin olduğu öğrenildi. Muslera, Başakşehir'den önceki 11 maçta kalesinde toplam 9 gol görmüştü.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:30
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