 Denayer için karar verildi – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    için karar verildi

    Denayer için karar verildi

    Galatasaray'da Serdar Aziz'in yokluğunda Başakşehir karşısında forma giyen ve oynadığı oyunla eleştiri oklarının hedefi olan Jason , çok kritik hatalar yaptı.

    İddiaya göre; Gençlerbirliği karşısında gördüğü sarı kart ile Başakşehir karşısında cezalı duruma düşen ve forma giyemeyen Serdar Aziz'in Aytemiz Alanyaspor maçında formasına kavuşması bekleniyor. Belçikalı futbolcunun kötü performansının ardından Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezasını tamamlayan Serdar'ın ilk 11'e döneceği ve 'in de kulübede olacağı ifade edildi.

    Ayrıca Galatasaray'ın Manchester City'den kiralık olarak transfer ettiği genç savunmacının bonservisini de almayı sorguladığı ifade edildi.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:41
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