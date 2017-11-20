Denayer için karar verildi
Galatasaray'da Serdar Aziz'in yokluğunda Başakşehir karşısında forma giyen ve oynadığı oyunla eleştiri oklarının hedefi olan Jason Denayer, çok kritik hatalar yaptı.
Ayrıca Galatasaray'ın Manchester City'den kiralık olarak transfer ettiği genç savunmacının bonservisini de almayı sorguladığı ifade edildi.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:41
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Muslera'nın kabusu Başakşehir!
Toplam 1
Yorum
kaleci musleraya laf etmedik şimdiye kadar ama ondada bi anormallik var artık önüne gelen ortaları çıkıp almak yerine gol olmasını seyrediyor
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‘Gignac’ı aldınız mı?’
Toplam 3
Yorum
bjk advers FİKRET ORMAN ;Beşiktaş'ın bir kuruş dışarı atılacak parası yoktur . Lens'e verilen ve verilecek olan para nereye gitmiş olacak ?
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‘Gignac’ı aldınız mı?’
Toplam 3
Yorum
cenk Beşiktaş Gignaç!ı değil, Arjantin Liginde gol kralı olan Benedotti'yi alması gerekir. Santrafor sorununu ancak böyle bir isimle çözebiliriz.
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