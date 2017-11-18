Medipol Başakşehir'den Galatasaray'a gönderme
Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşılaştı.
Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi Başakşehir farklı bir skorla 5-1 kazandı. Mücadele sonrasında Medipol Başakşehir resmi Twitter adresinden Galatasaray'a gönderme niteliğinde bir paylaşım yapıldı.
İşte o paylaşım:
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:11
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 13
Yorum
demek istiyor ki bir penaltı yetmedi kardeşim ikiciyi neden çalmıyosunuz rakibi 10 kişi bırakmak yetmez en az dokuz kişi kalmalılar
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 4
Yorum
orman ı oraya getiren kim? istediği zaman bjk ne başkan olabilecek gücü var demirören in, istediğini de seçtirebilecek... hangi kulübe üye olduğunun farkında değil:))
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 13
Yorum
ERMAN HAKEM RESMEN AKHİSARI DOGRADI BU HAKEM DÜDÜGÜNÜ ASMALI
Medipol Başakşehir'den Galatasaray'a gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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