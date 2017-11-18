G.Saray ilk transferini bitirmek üzere
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Deniz Türüç'te mutlu sona bir adım daha yaklaştı.
Bu sezon Kayserispor'da yıldızı parlayan Deniz Türüç, Aslan oluyor... Galatasaray yönetiminin 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için önemli aşama kaydettiği öğrenildi. Ligde başarılı bir performans sergileyen Kayserispor, belirlenen bonservisi ödenmesi halinde transfere sıcak bakıyor.
G.SARAY 2.5 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR
Rakam konusunda net bir uzlaşma sağlanamasa da G.Saray cephesinin Deniz Türüç için 2.5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.
KAYSERİ TAKASA SICAK BAKMIYOR...
Cimbom transfer görüşmesinde kadroda yer bulamayan Donk, De Jong, Hakan Balta gibi isimleri takasta önerecek. Kayserispor ise G.Saray'da forma şansı bulamayan futbolcuları alam taraftarı değil. Bu durum karşısında G.Saraylı idareciler Deniz Türüç'ün büyük takıma gitme isteğini de kullanıp, bonservisini de biraz arttırarak, transferi bitirme peşinde...
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:53
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Biz ne farklar gördük!
Toplam 8
Yorum
adalet o farkları nasıl kapattığınızıda 2010-2011 sezonunda gördük. takımıda kendinizide dünyaya rezil ettiniz.
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
evet borç 412 milyon euro kur farkından dolayı yüksek gözüküyor euro 1 liraya düşse borç 412 milyon tl bide bu açıdan bakın
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 3
Yorum
Baboş Akhisar Maçında Penaltınız verildi, rakip 10 kişi bırakıldı, 7 de verildi.. Kusura bakma Fikocum hakem golü de kendisi mi atsa idi ?
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