 G.Saray ilk transferini bitirmek üzere – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    G.Saray ilk transferini bitirmek üzere

    G.Saray ilk transferini bitirmek üzere

    Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği 'te mutlu sona bir adım daha yaklaştı.

    Bu sezon Kayserispor'da yıldızı parlayan , Aslan oluyor... Galatasaray yönetiminin 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için önemli aşama kaydettiği öğrenildi. Ligde başarılı bir performans sergileyen Kayserispor, belirlenen bonservisi ödenmesi halinde transfere sıcak bakıyor.

    G.SARAY 2.5 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR
    Rakam konusunda net bir uzlaşma sağlanamasa da G.Saray cephesinin için 2.5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

    KAYSERİ TAKASA SICAK BAKMIYOR...
    Cimbom transfer görüşmesinde kadroda yer bulamayan Donk, De Jong, Hakan Balta gibi isimleri takasta önerecek. Kayserispor ise G.Saray'da forma şansı bulamayan futbolcuları alam taraftarı değil. Bu durum karşısında G.Saraylı idareciler Deniz Türüç'ün büyük takıma gitme isteğini de kullanıp, bonservisini de biraz arttırarak, transferi bitirme peşinde...

    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:53
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