 19. randevu – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    19. randevu

    19. randevu
    ASLAN, Başakşehir ile 18 kez oynadı. Bu maçların 9'unu Galatasaray, 5'ini Başakşehir kazandı. 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip Başakşehir, sarı-kırmızılılarla yaptığı son 6 maçta sadece 1 kez kaybetti. Cimbom'un 31 golüne karşılık, Başakşehir'in 26 golü bulunuyor. Başakşehir geçen sezon rakibini ligde 2-1 ve 4-0, kupada ise 2-1 yendi.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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