19. randevu

ASLAN, Başakşehir ile 18 kez oynadı. Bu maçların 9'unu Galatasaray, 5'ini Başakşehir kazandı. 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip Başakşehir, sarı-kırmızılılarla yaptığı son 6 maçta sadece 1 kez kaybetti. Cimbom'un 31 golüne karşılık, Başakşehir'in 26 golü bulunuyor. Başakşehir geçen sezon rakibini ligde 2-1 ve 4-0, kupada ise 2-1 yendi.