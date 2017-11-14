Önde basacak

Hırvat çalıştırıcı, Bafetimbi Gomis ve Eren Derdiyok ile önde baskı kurup hem rakip defansın pas yapmasını engellemeyi hem de golü çabuk bulmayı hedefliyor

MİLLİ maçların geride kalmasıyla gözler lige çevrilirken, Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları hız kazandı. Güçlü rakibini analiz eden teknik direktör İgor Tudor'un yine 3-5-2 sistemi ile sahaya çıkmayı planladığı belirtiliyor. Hırvat çalıştırıcının, Gomis ve Eren Derdiyok'un Gençlerbirliği karşısındaki performansından memnun kaldığı ve Başakşehir karşısında da çift forvetle oynayacağı Florya'dan gelen haberler arasında.



HOFFENHEİM'DAN ESİNLENDİ

TUDOR'un çift forvet tercihinde, Hoffenheim'dan ilham aldığı öğrenildi. Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği ilk karşılaşmada çift forvetle mücadele etmişti... Başarılı çalıştırıcının, Gomis ve Eren Derdiyok ile önde baskı uygulayıp hem rakip defansın geride pas yapmasını ve ileri çıkmasını engellemeyi hem de gole çabuk ulaşmayı planladığı ifade edildi. 5'li orta saha da hem hücuma hem savunmaya yardımcı olacak



DERBi HASRETiNE SON VERECEK!

DERBİ ve büyük maçları kazanamadığı için eleştirilen Tudor, Başakşehir'i yenerek bu algıya son vermek istiyor. Hırvat hoca, sarı- kırmızılı ekibin başında F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir'e karşı çıktığı 6 maçın 5'ini kaybetti. 1 beraberlik alabildi.

