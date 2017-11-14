Önde basacak
Hırvat çalıştırıcı, Bafetimbi Gomis ve Eren Derdiyok ile önde baskı kurup hem rakip defansın pas yapmasını engellemeyi hem de golü çabuk bulmayı hedefliyor
HOFFENHEİM'DAN ESİNLENDİ
TUDOR'un çift forvet tercihinde, Hoffenheim'dan ilham aldığı öğrenildi. Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği ilk karşılaşmada çift forvetle mücadele etmişti... Başarılı çalıştırıcının, Gomis ve Eren Derdiyok ile önde baskı uygulayıp hem rakip defansın geride pas yapmasını ve ileri çıkmasını engellemeyi hem de gole çabuk ulaşmayı planladığı ifade edildi. 5'li orta saha da hem hücuma hem savunmaya yardımcı olacak
DERBi HASRETiNE SON VERECEK!
DERBİ ve büyük maçları kazanamadığı için eleştirilen Tudor, Başakşehir'i yenerek bu algıya son vermek istiyor. Hırvat hoca, sarı- kırmızılı ekibin başında F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir'e karşı çıktığı 6 maçın 5'ini kaybetti. 1 beraberlik alabildi.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 00:44
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan DEMEKKI HER ANTRANÖRÜN OYUNCU BEGENISI FARKLI OLABILIYOR BIRININ BEGENMEDIGINI DIGERI YILDIZ YAPAILIYOR Ü.DAVALA GÜZEL BIRÖRNEK COKBILENLER3
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan Ü.DAVALA ÖNCE IST.SPORDA KADROYA GIREMIYINCE DIYARBAKIRA GÖNDERILDI F.TERIM GSARAYIN BASINA GECINCE ONU GSARAYA ALDI VE O BIR MARKA OLDU2
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
tolga milli takımın haline bak abi bundan bizim ptt 1 liginde tonla var işin içine menejerler girip milli takımı pazar yeri yapmışlar pes vallahi
Önde basacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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