 Menajeri açıkladı! Arda Turan geliyor mu? – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Menajeri açıkladı! Arda Turan geliyor mu?

    Menajeri açıkladı! Arda Turan geliyor mu?

    Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, milli yıldızın Galatasaray'a gelmeyeceğini açıkladı.

    Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut devre arası sarı kırmızılı takıma döneceği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Galatasaray'dan Arda Turan konusunda herhangi bir teklif gelmediğini belirten Bulut, Ocak ayında G.Saray'a gelmeyeceğini ifade etti. Sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 40 milyon Euro olduğunu söyleyen Bulut, Arda'nın Türkiye'ye dönme ihtimalinin olmadığını belirtti. Devre arasında Avrupa'dan teklif gelmesi halinde Barcelona yönetimi ile oturulup değerlendirme yapıldıktan sonra karar verileceğini söyledi.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Menajeri açıkladı! Arda Turan geliyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.