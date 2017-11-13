Menajeri açıkladı! Arda Turan geliyor mu?
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, milli yıldızın Galatasaray'a gelmeyeceğini açıkladı.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:12
-
Kayseri operasyonu
Toplam 8
Yorum
whocares Yasin, Tarık, Donk ve de monk kalsın, süper topçu onlar!!! Siz Linnesi verin!! Siz bu kafayla var ya...
-
Koray'a Sivas kancası
Toplam 6
Yorum
murat as koray sinan emrah başsan anadolu klüblerine kiralanmalı oynamalılar yoksa seviye yükselmez!
-
Asamoah: Sözümden dönmem
Toplam 6
Yorum
aslan dört gözle bekliyoruz siyah inci :)
Menajeri açıkladı! Arda Turan geliyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.