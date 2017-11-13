Menajeri açıkladı! Arda Turan geliyor mu?

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, milli yıldızın Galatasaray'a gelmeyeceğini açıkladı.

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut devre arası sarı kırmızılı takıma döneceği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Galatasaray'dan Arda Turan konusunda herhangi bir teklif gelmediğini belirten Bulut, Ocak ayında G.Saray'a gelmeyeceğini ifade etti. Sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 40 milyon Euro olduğunu söyleyen Bulut, Arda'nın Türkiye'ye dönme ihtimalinin olmadığını belirtti. Devre arasında Avrupa'dan teklif gelmesi halinde Barcelona yönetimi ile oturulup değerlendirme yapıldıktan sonra karar verileceğini söyledi.



