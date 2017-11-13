 Koray'a Sivas kancası – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Koray'a Sivas kancası

    Koray'a Sivas kancası

    Koray ile Sivasspor’un yakından ilgilendiği öğrenilirken, 23 yaşındaki oyuncu için Galatasaray’ın bonservis istemediği öğrenildi.

    Ön libero ve stoper bölgelerinde teknik direktör İgor Tudor'un alternatiflerinden biri olan , bir türlü kendini gösteremedi. Antrenmanlarda beklenen seviyeye ulaşamayan gurbetçi futbolcunun Ocak ayında ayrılması bekleniyor. Koray ile Sivasspor'un yakından ilgilendiği öğrenilirken, 23 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın bonservis istemediği öğrenildi. Koray bu sezon ligde 2 maçta sadece 17 dakika oynadı.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:53
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