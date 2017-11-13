Koray'a Sivas kancası
Koray ile Sivasspor’un yakından ilgilendiği öğrenilirken, 23 yaşındaki oyuncu için Galatasaray’ın bonservis istemediği öğrenildi.
Ön libero ve stoper bölgelerinde teknik direktör İgor Tudor'un alternatiflerinden biri olan Koray Günter, bir türlü kendini gösteremedi. Antrenmanlarda beklenen seviyeye ulaşamayan gurbetçi futbolcunun Ocak ayında ayrılması bekleniyor. Koray ile Sivasspor'un yakından ilgilendiği öğrenilirken, 23 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın bonservis istemediği öğrenildi. Koray bu sezon ligde 2 maçta sadece 17 dakika oynadı.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fellaini ocak'ta Beşiktaş'ta
Toplam 5
Yorum
beşiktaşlı 8 milyona daha iyiysini alırız bence
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Bütçe 75 milyon TL açık verdi
Toplam 2
Yorum
İLHAM AZERİ NEDEN AÇIK VERİYOR ? RİVA*DAN GELEN PARALAR NERE GİTTİ ? BAŞKANLIK HATRINA MİLYONLARI SAVURUP ŞAMPİYON OLMAK PEŞİNDELER...
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1 yıl daha kalayım
Toplam 5
Yorum
adalet Sen ancak ahirette bu borcu ödersin.
Koray'a Sivas kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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