Aslan'a Dünya Kupası piyangosu
Ndiaye’nin formasını giydiği Senegal ve Belhanda’nın oynadığı Fas Milli Takımı, Dünya Kupası biletini aldı. Rusya’daki turnuvada vitrine çıkacak 2 yıldız için Galatasaray yaz döneminde yüksek teklifler bekliyor.
DEVREDE KAPILAR KAPALI
Ndiaye'nin son zamanlarda İngiliz kulüpleriyle adı anılırken, Belhanda'da ise yönetimin hedefi en az 15 milyon Euro kazanmak. Galatasaray, devre arasında bu oyunculara teklif gelse dahi Dünya Kupası'nı bekleyecek. Belhanda'nın formasını giydiği Fas Milli Takımı namağlup şekilde eleme grubunu lider bitirirken, Ndiaye'nin oynadığı Senegal ise 2002'den sonra ilk kez Dünya Kupası'na gidiyor.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:54
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Tehlike sinyali
Toplam 5
Yorum
Aslan SAYIN BASKAN TAKIMIN TAVAN YAPTIGI UEFA SAMPIYONLUGUNU BILE YÖNETEMEDIN ALLAH ASKINA BIR SUSDA BEN NERDE YANLIS YAPTIM SARKISINI DINLE!
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Esteban çok mutlu
Toplam 1
Yorum
adem Haketseydik üst sıralarda olurduk demekki bazı şeyleri eksik yapmışız.
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Bunalıma girdi!
Toplam 2
Yorum
Aslan DAHA COK CALISIR MAC EKSIGI ONU FAZLA ETKILEMEZ ADAM SÜPER YETENEK
Aslan'a Dünya Kupası piyangosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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