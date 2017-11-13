 Aslan'a Dünya Kupası piyangosu – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Aslan'a Dünya Kupası piyangosu

    Aslan'a Dünya Kupası piyangosu

    Ndiaye’nin formasını giydiği Senegal ve ’nın oynadığı Fas Milli Takımı, Dünya Kupası biletini aldı. Rusya’daki turnuvada vitrine çıkacak 2 yıldız için Galatasaray yaz döneminde yüksek teklifler bekliyor.

    'yı 8 milyon, Ndiaye'yi ise 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kazandıran Galatasaray, iki yıldızın da Dünya Kupası'nda boy gösterecek olmasını büyük avantaj olarak görüyor. Yeni sezondan itibaren oyuncu satışından önemli gelirler bekleyen ve Bruma örneğini tekrarlamayı hedefleyen yönetim, Belhanda ve Ndiaye'nin Dünya Kupası'nda vitrine çıkmasını bekliyor. Rusya'da yazın düzenlenecek organizasyona daha önceki turnuvalarda olduğu gibi Avrupa'nın hemen hemen bütün kulüpleri temsilcilerini gönderecek. Dünya Kupası'nda parlayan oyuncuların sonrasında astronomik bonservislerle transfer edildiğini göz önünde bulunduran Galatasaray'ın kurmayları, her iki yıldızına da önemli teklifler gelebileceğini düşünüyor.

    DEVREDE KAPILAR KAPALI
    Ndiaye'nin son zamanlarda İngiliz kulüpleriyle adı anılırken, Belhanda'da ise yönetimin hedefi en az 15 milyon Euro kazanmak. Galatasaray, devre arasında bu oyunculara teklif gelse dahi Dünya Kupası'nı bekleyecek. Belhanda'nın formasını giydiği Fas Milli Takımı namağlup şekilde eleme grubunu lider bitirirken, Ndiaye'nin oynadığı Senegal ise 2002'den sonra ilk kez Dünya Kupası'na gidiyor.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:54
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