Sinan sahneye çıktı
G.Saray, Ümraniye’yi 3-2 mağlup ederken galibiyet golü bu sezon forma şansı bulamayan Sinan Gümüş’ten geldi
İkinci yarının başında penaltı kazanan Ümraniyespor, Rangelov ile eşitliği sağladı. 75'te Emrah'a ceza sahası içinde yapılan hareket sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Yasin topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.
81'de Rangelov kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederken oyuna ikinci yarıda giren Sinan Gümüş 83'te güzel bir kafa vuruşuyla skoru 3-2 yaptı ve karşılaşmanın skorunu tayin etti.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:02
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Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık
Toplam 1
Yorum
GS taraftarı çok süpriz oldu taraftartar olarak bir yerimizi yırta yırta şekil değiştirdik siz de süpriz diyorsunuz ya zaten başarıszılığı göz önünde
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Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) ilk geldiğin günü hatırlıyomda şu zamanda gelsen biri istese 15/20 milyon euro az derdik :) inşAllah iyi bi yere gidersin Allah şifa versin.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 6
Yorum
korkmaz genc ilerde para edecek adamlar alin,bu kadro iyi birazda portoyu ornek alalim,para kazanmakta lazim.
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