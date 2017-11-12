 Sinan sahneye çıktı – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Sinan sahneye çıktı

    Sinan sahneye çıktı

    G.Saray, Ümraniye’yi 3-2 mağlup ederken galibiyet golü bu sezon forma şansı bulamayan Sinan Gümüş’ten geldi

    Galatasaray, TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Aslan, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın 45. dakikada Gomis'in pasında Eren'in topu ağlara bırakmasıyla 1-0 öne geçti.

    İkinci yarının başında penaltı kazanan Ümraniyespor, Rangelov ile eşitliği sağladı. 75'te Emrah'a ceza sahası içinde yapılan hareket sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Yasin topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

    81'de Rangelov kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederken oyuna ikinci yarıda giren Sinan Gümüş 83'te güzel bir kafa vuruşuyla skoru 3-2 yaptı ve karşılaşmanın skorunu tayin etti.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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