Arda'yı çok beğeniyorum

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Arda Turan hakkında ilk kez konuştu. Yayıncı kuruluş beİN Sports'ta Şansal Büyüka'ya konuk olan ve takımın çıkışından, yeni transferlere kadar tüm sorulara net yanıtlar veren genç çalıştırıcı, son dönemde sıklıkla Galatasaray ile anılan Arda Turan için de olumlu ifadeler kullandı. Gazetelerde 'Arda Turan' haberlerini okuduğunu anlatan İgor Tudor, "Geçen yaz çok konuştuk ama geçen yazdan bu zamana kadar hiç konuşmadık. Türk futbol tarihinin en önemli oyunculardan biri... Çok büyük bir oyuncu ve karakterinin de çok iyi olduğunu duydum. Arda Turan gibi bir oyuncu geliyorsa normal bir oyuncu olarak gelmeyecektir. Biraz daha karışık olabiliyor. Arda konusuyla ilgili bunları söyleyebiliyorum. Başkanımızdan bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz" dedi.



ASAMOAH GELECEK

Tudor, Büyüka'nın "Takımında görmek ister misin" sorusu üzerine de "Beğendiğim bir oyuncu. Tabii ki isterim" yanıtını verdi. Juventus'tan Asamoah'ın transferiyle ilgili de bilgi veren teknik direktör Tudor, "Geçen sezon transferi bitirmek üzereydik. Juventus, Atalanta'dan beklediği transferi yapamadığı için kendisi orada kaldı. Şimdi Ocak ayında onun üzerinde çalışmalarımız devam edecek. Olmazsa da sezon sonunda istediğim bir oyuncu" ifadelerini kullandı.



SORUN ALTYAPI VE HOCALARDA

"Yabanc ı sayısını düşürmek büyük bir yanlış olur. Türk futbolundaki en büyük sorun altyapı ve hocalar. İyi Türk oyuncu varsa zaten oynatırsınız. 80 milyonluk ülkede her sene üst seviyede en az 3-4 futbolcu yetişmeli. Bunu da alt yapıya ve hocalara yatırım yaparak başarabilirsiniz."



TUDOR'DAN İNCİLER PENALTIMIZ VERİLMEDİ

* Fenerbahçe maçında penaltımız verilse 3 puanı alacaktık mesela...

Feghouli'nin pozisyonu kesin penaltı... Gerekirse büyük maçları kaybedelim ama şampiyon olalım. Benim düşüncem bu...

* Ligin şampiyonu için bence son 3 maç etkili olacaktır. Evet çok iyi başladık, iyi oynuyoruz. Ama inişler, çıkışlar yaşanacaktır.

* Bazı oyuncular beklenenin üzerine çıktılar, bazı oyuncular biraz daha performans verebilirler" ifadelerini kullandı.

* Fernando boşlukları kapatan, doğru yerde duran bir oyuncu.

* Duran toplar artık günümüzde çok büyük önem taşıyor. Bizim yediğimiz gollerin yarısı duran toptan. Bunun üzerine çok çalışıyoruz.

*Antrenmanda yorulan oyuncular sorulduğunda: "İsim veremem, oyuncular etkileniyor.

Diğer taraftan oyuncularıma devamlı şunu söylerim.

* Basketbolda da LeBron James günde 7-8 saat çalışıyor. Teniste de öyle. Biz en fazla 1-1.5 saat çalışıyoruz" diye konuştu.



YENİ NESİL ŞIMARIK

"Oyuncularından çok memnun olduğunu ve çok istekli çalıştıklarını anlatan İgor Tudor bir de eleştiri getirdi: Yeni nesil oyuncular biraz tabiri caizse şımarık olabiliyorlar. Çünkü çok ciddi paralar kazanıyorlar çok ciddi starlar var. Bu tip şeylerde o dengeyi iyi kurmanız gerekiyor."



ŞAMPİYON OLMADIK

"Beşiktaş, Başakşehir kaliteli takımlar. Fenerbahçe iyi başlamasa da kaliteli kadrosu var. Henüz şampiyon olmadık. Lig uzun maraton ve çok çalışmalıyız. Şampiyonluk havasına girmemeliyiz. Antrenmanlarım kolay değil ama bunu yapmak zorundayız."



Mini yorum: "Özbek'i kırmadı" (Bülent Can)

Maç röportajları hariç gazetecilerden uzak duran İgor Tudor ilk geniş röportajını yayıncı kuruluşa verdi. Heyecanlıydı ama gergin değildi. Programa özel olarak hazırlandığı her halinden belliydi. Şansal Büyüka'nın sorularına kısa ve net cevaplar verdi. Büyük maçlar kazanamamasını çok önemsemediğini söylerken samimi göründü. Rakipleri küçümsemeyen ve ayakları yere basan açıklamalar yaptı. Herkesin merak ettiği konu Arda'ydı. 'Geldi geliyor' haberlerine karşılık "Yönetimle geçen sezondan bu yana bu konuyu hiç konuşmadık" dedi. Buna rağmen, "Eğer gelme durumu olursa tabii ki isterim" diyerek de Arda'yı çok isteyen Başkan Özbek'i kırmamış oldu.