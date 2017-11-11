Yasin Öztekin, formaya uzak kaldı
Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Yasin Öztekin, geçen sezon ligde ilk 12 maçın 10’unda ilk 11'de forma giyip, 6 gol kaydederken, bu sezon ise geride kalan 11 hafta sadece 4 kez sonradan oyuna dahil oldu.
Geçen sezon 12 maçta 6 gol attı
Yasin, 2016-2017 sezonunda Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetimindeki takımda ilk 11'in değişilmez futbolcularından biriydi. Milli futbolcu, geçtiğimiz sezonda ligde ilk 12 haftada sergilediği futbolla göz dolduruyordu. Yasin Öztekin, geçen sezon 12 haftada 10 kez sahaya ilk 11 çıktı. Gol yollarında da etkinliğini ortaya koyan 30 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Yasin, Gaziantepspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta da hat-trick yapmıştı.
Yasin Öztekin, bu sezon son olarak Östersunds FK ile UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme müsabakalarında ilk 11'de oynadı.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:26
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hajakl Takımı borç btağına sokmakdan başka yapdığınız birşey yok
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hagabnas Bu saatden sonra yapacağınız hiçbir transfer takıma fayda sağlamaz aksine zarar verir. Sizler yönetici olarak gitmeniz en hayırlısı olur.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 1
Yorum
fanatık galatasaraylı arda gelmememelı gelırse galatasarayı karıstırır duzen bozulur
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