Tudor'dan ilginç açıklama: İnanmıyorum!
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada sistemlere inanmadığını söyledi. Tudor, "Emin olun sistemlere saha dizilişlerine inanmıyorum" ifadelerini kullandı...
''Sistemler çok konuşuluyor ama ben gerçekten sisteme, numaralara inanmıyorum. 4-4-2, 3-5-2... hangisi daha defansif, hangisi daha ofansif? Büyük ihtimalle 4-4-2 daha ofansif diyecek birçok kişi. Benim için önemli olan, atak yaptığınızda rakip 18'e kaç kişi ile gidiyorsunuz, defans yaptığınızda kendi sahanızı kaç kişiyle savunuyorsunuz.''
''4-4-2 oynayabilirsiniz ama dersiniz ki, sadece çift forvetim çıksın, kanatlarım çıkmasın dersiiz. 3-5-2 oynarsınız hücum edersiniz. Önemli
olan ceza sahaları. Atak yaparken rakip 18'e kaç kişiyle giriyorsunuz* Kendi 18'inizi kaç kişiyle savunuyorsunuz? Önemli olan bu...''
Şansal Büyüka'nın ''Gomis ve Eren'i birlikte tekrar oynatacak mısınız?'' sorusunu da yanıtlayan Tudor, ''Bakacağız'' dedi.
''Oynadınız rakip çok çok önemli. Mesela Garry ve Tolga ile oynadığınızda daha fazla baskı yapabiliyorsunuz. Çift forvet oynadığımızda bu biraz daha düşüyor. Rakip de çok önemli. Trabzonspor ve Fenerbahçe ile oynadık. Bu maçlara farklı bakılabiliyor. 11 maçın tamamını ilk dakikadan son dakikada tam gaz oynamak kabul edilebilir değil.''
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:27
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hajakl Takımı borç btağına sokmakdan başka yapdığınız birşey yok
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hagabnas Bu saatden sonra yapacağınız hiçbir transfer takıma fayda sağlamaz aksine zarar verir. Sizler yönetici olarak gitmeniz en hayırlısı olur.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 1
Yorum
fanatık galatasaraylı arda gelmememelı gelırse galatasarayı karıstırır duzen bozulur
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