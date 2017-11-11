 Tudor'dan beklenen açıklama: "Arda Turan..." – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Tudor'dan beklenen açıklama: "Arda Turan..."

    Tudor'dan beklenen açıklama: "Arda Turan..."

    Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Arda Turan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

    Tudor, Arda'yı takımda görmek istedğini ve beğendiği bir oyuncu olduğunu söylerken, şu anda gündemlerinde olmadığını söyledi.

    İşte Tudor'un açıklamaları:

    ''Arda Turan haberlerini ben de görüyorum. Ama geçen yazdan şu ana kadar hiçbir şey konuşmadık. Geçen yaz konuştuk, çok konuştuk. Türk futbol
    tarihindeki en önemli oyunculardan bir tanesi. Çok büyük bir oyuncu. Karakteri de çok iyi. Arda Turan gibi oyuncular Galatasaray'a geliyorsa, normal bir oyuncu olarak gelmiyor. Biraz daha karışık olabiliyor. Arda konusuyla ilgili bunları söyleyebilirim ama başkanımız daha detaylı bilgi verebilir. Tabii ki Arda beğendiğim bir oyuncu.''

    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:26
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