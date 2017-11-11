Tudor, Arda'yı takımda görmek istedğini ve beğendiği bir oyuncu olduğunu söylerken, şu anda gündemlerinde olmadığını söyledi.

İşte Tudor'un açıklamaları:



''Arda Turan haberlerini ben de görüyorum. Ama geçen yazdan şu ana kadar hiçbir şey konuşmadık. Geçen yaz konuştuk, çok konuştuk. Türk futbol

tarihindeki en önemli oyunculardan bir tanesi. Çok büyük bir oyuncu. Karakteri de çok iyi. Arda Turan gibi oyuncular Galatasaray'a geliyorsa, normal bir oyuncu olarak gelmiyor. Biraz daha karışık olabiliyor. Arda konusuyla ilgili bunları söyleyebilirim ama başkanımız daha detaylı bilgi verebilir. Tabii ki Arda beğendiğim bir oyuncu.''