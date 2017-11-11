 De Jong, Donk ve Emrah Başsan’ı sildi – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    De Jong, Donk ve Emrah Başsan’ı sildi

    De Jong, Donk ve Emrah Başsan’ı sildi
    TRANSFER için öncelikle eldeki kadroda tenkisata gidilecek. Tudor'un ligde bu sezon hiç görev vermediği Nigel de Jong, Ryan Donk ve Emrah Başsan'ı gözden çıkardığı ve satış ya da kiralanmalarına onay verdiği bildirildi. Üç oyuncunun menajerlerinin önümüzdeki günlerde kulübe çağrılıp, kararın iletilmesi bekleniyor. Ancak De Jong ile Donk'un aldıkları yüksek ücretler nedeniyle sezon başında olduğu gibi yine baş ağrıtması bekleniyor.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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