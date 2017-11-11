De Jong, Donk ve Emrah Başsan’ı sildi

TRANSFER için öncelikle eldeki kadroda tenkisata gidilecek. Tudor'un ligde bu sezon hiç görev vermediği Nigel de Jong, Ryan Donk ve Emrah Başsan'ı gözden çıkardığı ve satış ya da kiralanmalarına onay verdiği bildirildi. Üç oyuncunun menajerlerinin önümüzdeki günlerde kulübe çağrılıp, kararın iletilmesi bekleniyor. Ancak De Jong ile Donk'un aldıkları yüksek ücretler nedeniyle sezon başında olduğu gibi yine baş ağrıtması bekleniyor.