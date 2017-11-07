Feghouli seferberliği!

Galatasaray Yönetimi, Feghouli'nin ağır tahrik altında haksız bir şekilde kırmızı kart gördüğünü düşünürek Tahkim'de cezanın indirilmesini isteyecek. Cezayirli yıldızın cezası 1 maça inerse, milli aradan sonra oynanacak Başakşehir maçında forma giyecek.

ERTELEME SEÇENEĞİ DE OLABİLİR

Cimbom, cezada indirime gidilmesi ya da ertelenmesi için bastıracak. Yönetim, Babel ve Rodallega'ya yapılan indirimler ve Alper Potuk'un kırmızı kart sonrası aldığı 1 maçlık cezayı örnek gösterecek.

ALPER'E DİREKT 1 MAÇ GELMİŞTİ

Tahkim, G.Birliği maçında kırmızı kart gören Babel'in cezasını 2 maçtan 1 maça, Çorum'da kırmızı gören Rodallega'nın cezasını 3'ten 2'ye indirdi. Alper ise Akhisar'da gördüğü kırmızdan sonra 1 maç ceza almıştı.



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