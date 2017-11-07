Feghouli seferberliği!
G.Saray, Sofiane Feghouli için perşembe günü Tahkim'e itirazda bulunacak. Feghouli, Trabzonspor maçında Olcay ile kavga etmiş ve tecrübeli oyuncuya vurduğu için 3 maçla cezalandırılmıştı.
Galatasaray Yönetimi, Feghouli'nin ağır tahrik altında haksız bir şekilde kırmızı kart gördüğünü düşünürek Tahkim'de cezanın indirilmesini isteyecek. Cezayirli yıldızın cezası 1 maça inerse, milli aradan sonra oynanacak Başakşehir maçında forma giyecek.
ERTELEME SEÇENEĞİ DE OLABİLİR
Cimbom, cezada indirime gidilmesi ya da ertelenmesi için bastıracak. Yönetim, Babel ve Rodallega'ya yapılan indirimler ve Alper Potuk'un kırmızı kart sonrası aldığı 1 maçlık cezayı örnek gösterecek.
ALPER'E DİREKT 1 MAÇ GELMİŞTİ
Tahkim, G.Birliği maçında kırmızı kart gören Babel'in cezasını 2 maçtan 1 maça, Çorum'da kırmızı gören Rodallega'nın cezasını 3'ten 2'ye indirdi. Alper ise Akhisar'da gördüğü kırmızdan sonra 1 maç ceza almıştı.
TAKVİM
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 08:40
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 2
Yorum
Fırfır Şaşırdım mı hayır her zaman ki tavırları kabak tadı verdi artık galatasaraylı olarak mutluyum fenerlilere bol sabır diliyorum geçmiş olsun
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Tolgay Arslan'a Tottenham talip
Toplam 1
Yorum
taraftar dalgami geciyorsunuz 20 milyonun altinda kesinlikle vermeyin.
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 2
Yorum
istifa güzel futbol yok bişey yok neden istifa etmiyon kendi sahande bissürü puan verdin git artık fenerbahçe maçlarını izlemicem herkes öyle ypsın
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