 Aslan'da Divan Kurulu toplantısı yarın – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Aslan'da toplantısı yarın

    Aslan'da Divan Kurulu toplantısı yarın

    Galatasaray Kulübünün kasım ayı olağan toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Gayrettepe Dedeman Otel'de İrfan Aktar başkanlığında düzenlenecek toplantıda, Galatasaray Kulübü Başkanı de hazır bulunacak. Toplantıda, Dursun Özbek'in son bir aylık süre içindeki yönetim faaliyetleriyle ilgili üyeleri bilgilendireceği belirtildi.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:24
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