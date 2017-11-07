Aslan'da Divan Kurulu toplantısı yarın

Galatasaray Kulübünün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Gayrettepe Dedeman Otel'de İrfan Aktar başkanlığında düzenlenecek toplantıda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de hazır bulunacak. Toplantıda, Dursun Özbek'in son bir aylık süre içindeki yönetim faaliyetleriyle ilgili üyeleri bilgilendireceği belirtildi.