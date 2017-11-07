Aslan'da Divan Kurulu toplantısı yarın
Galatasaray Kulübünün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Gayrettepe Dedeman Otel'de İrfan Aktar başkanlığında düzenlenecek toplantıda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de hazır bulunacak. Toplantıda, Dursun Özbek'in son bir aylık süre içindeki yönetim faaliyetleriyle ilgili üyeleri bilgilendireceği belirtildi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:24
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 48
Yorum
İLKER YILMAZ VURAL FENERE DEFOL AYKUT BIKTIRDIN BİZİ SENDE HOCA OLMAZ..KORKAKSIN SEN
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Derbiyi bırak yıldızlara bak
Toplam 8
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uA YAV HEHE FENERİN 8 TANE YILDIZI VAR TAMAM AĞLAMAYIN
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Barcelona tepkisi
Toplam 11
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wolverine82 bizim başkan işini bilir güzel açıklama yapmış net ve özetbarcelona dediği zaman benim aklıma spor kulübü geliyor şehirin güzelikleri değil
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