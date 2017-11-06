 Galatasaray'da Feghouli seferberliği – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Galatasaray'da seferberliği

    Galatasaray'da Feghouli seferberliği

    Galatasaray, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası üç maç ceza alan Sofiane için perşembe günü Tahkim Kurulu'na itiraz edecek.

    Cezayirli oyuncunun ağır tahrik altında haksız bir şekilde kırmızı kart gördüğünü düşünen sarı-kırmızılı yönetim, cezanın bir maça indirilmesini talep edecek. 'nin cezası bir maça inerse, yıldız oyuncu milli aradan sonra oynanacak Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasında forma giyebilecek. Galatasaray, cezanın bir maça indirilmemesi durumunda ya iki maç ceza alması için ya da cezanın ertelenmesi için talepte bulunacak.

    BABEL, ALPER POTUK VE RODALLEGA'LI SAVUNMA YAPILACAK!
    Galatasaraylı yöneticiler, Tahkim Kurulu'na yapacağı itiraz başvurusunda ve 'nın cezalarında yapılan indirimler ile 'un kırmızı kart sonrası aldığı bir maç cezayı örnek olarak gösterecek. Tahkim Kurulu, bu sezon Gençlerbirliği karşısında gördüğü kırmızı kart sonrası iki maç ceza alan Ryan Babel'in cezasını bir maça, Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega'nın kupa maçında rakibine kafa attığı gerekçesiyle aldığı 3 maçlık cezasını ise iki maça indirmiştir. Fenerbahçe'de Alper Potuk ise, Akhisar karşısında gördüğü kırmızı kart sonrası bir maç ceza almıştı.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:10
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