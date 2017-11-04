Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Galatasaray'da Tudor açıklamalarda bulundu.

"Çift forvetle oynadık ve.."

"Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz galibiyet aldık. Son 2 maçtan sonra seyricimizin önünde alacağımız galibiyet çok önemliyidi. Bugün farklı bir sistem vardı. Çift forvetle oynadık ve sahada ilginç, güzel şeyler gördüm. Çift forvetle oynarken de böyle şeyler olması, bizim için güzel"

"Eren şansını iyi değerlendirdi"

"Çift forvetten ziyade elimde çok iyi oyuncular var. Doğru manteliteyle galibiyet geldi. Eren de takımımızın önemli bir parçası. Bugün de iyi bir performans gösterdi. Lig uzun bir maraton ve herkese şans gelecek. Eren şansını iyi değerlendirdi. Aynı sistemle oynamak futbolcular için iyi olabilir, ama rakiplerimiz her hafta ona göre savunma hazırlıyor"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tudor, "Özellikle son 2 maç sonrası böyle güzel bir galibiyet almak çok önemliydi. Güzel şeyler ortaya çıkardık. Genel olarak tüm oyuncularımı bu maçtaki performanstan ötürü tebrik ediyorum." dedi.



Son 3 maçta taktiksel değişiklikler yaptığı hatırlatılan Hırvat teknik adam, "Her zaman aynı sistemle, taktikle oynamaya çalışırsanız bunun artıları ve eksileri olur. Aynı sistemi sürdürürseniz, takım adapte oluyor ve üzerine koymaya çalışıyor. Ancak rakipler de sizi her hafta takip ediyor ve buna göre kendilerini hazırlayabilirler." diye konuştu.



Maçın ilk bölümünde oyun kurmakta zorlandıkları şeklindeki soru üzerine Tudor, şunları kaydetti: "Aslında iyi başladık. İlk yarıyı da 2-0 önde tamamladık. Maçta 1-0 öne geçtikten sonra belki skorun da rehavetiyle tempoyu biraz düşürdük. Ancak Gençlerbirliği'nin defansını unutmamak lazım. İyi savunma yapan bir rakip vardı karşımızda. Orta alanda boşluk bulmak çok kolay değildi. İyi kapattılar. O yüzden oyunu kanatlara taşımaya çalıştık. Dikine pasları tercih ettik. Forvetlerimize dikine paslar attık. Pas yerine, koşulara önem verdik ve bu da oyunu değiştirdi."

Arda Turan sorusuna tepki

Arda Turan'ın devre arası için transfer gündeminde olduğu yönündeki soruya, "Şu anki basın toplantısının konusu Arda değil." diyen Hırvat çalıştırıcı, ceza sınırındaki isimlerden Tolga Ciğerci'yi çıkarmasına karşın, sarı kart gören Serdar Aziz'i oyunda neden tuttuğu konusunda ise "Aslında Serdar'la bayağı konuştum. Kart görmemesi için uyarılarım oldu. Ancak Tolga'yı değiştirmek zorunda kaldım çünkü sakatlığından dolayı sıkıntısı vardı." şeklinde konuştu.