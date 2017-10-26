''G.Saray'a gökten inmedik!''

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Hamzaoğlu, Galatasaray dönemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'BİRÇOK TAKIMLA GÖRÜŞTÜM...'

Yurt dışında birçok maçı takip ettiğini belirten Hamza Hamzaoğlu, bu süreçte birçok takımla görüştüğünü ifade etti:

"Bizler her zaman çalışan insanlar değiliz. Bu boşlukları doğru değerlendirmek gerekiyor. Avrupa'da maçları ve antrenmanları takip ettim. Şu anda Türkiye'ue döndüm. Avrupa futboluyla aramızda farklar var. Futbola bakış açısı farklı öncelikle. Bizim futboldan beklentilerimiz farklı, baskı farklı. Antrenman ve lig kalitesi anlamında çok büyük farklılıklar yok. Bu süreçte birçok takımla görüştük. Ben o dönem için hazır değildim ve anlaşma olmadı. Bence şu süreci böyle geçirmek daha iyi diye düşünüyorum. Atiker Konyaspor'la ilgili bir yönetici arkadaşımız aradı. 'Olabilir' demiştim. Konyaspor Avrupa'da da var, geçmişimiz olan bir camia. Konyaspor, Mehmet Özdilek'le anlaşmış. Çok sevindim. Mehmet Hoca futboldan maalesef biraz uzak kaldı. İnşallah geriye güçlü bir şekilde dönmüştür. Başarılar diliyorum"

'TÜRKİYE'DE TAKIMLAR 28 OYUNCUYU DA YABANCI YAPAR'

Teknik direktörlük anlayışının farklı olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, yabancı kuralı konusunda ise "Aradığım modelden ziyade benim teknik direktörlük anlayışım farklı. Biz ekibimizle hazırdan başarı yakalamak istemiyoruz, üreterek başarı yakalamak istiyoruz. Şu anki durumlara uymuyorum. Ben biraz kulüplerin mali yapısını fazla düşünüyorum. Maliyetli oyuncular yerine düşük maliyetli ama aynı işi yapacak futbolcularla ilgileniyorum. Kendi değerlerimiz olsun diye hassas davranıyoruz. Yabacıya oyuncuya karşı değilim ama gereksiz masraflara karşıyım. Bazı şeyler iyiye giderken bazı şeylerde kötüye gidecektir.Zamanla doğrular doğru yeri bulacaktır. Ben hep söylüyorum, sınırlamalardan yana değilim. Ama biz elimizdeki potansiyeli doğru bilip ona göre transferler yapmalıyız. Mesela sınır 28 oyuncuya kadar çıksa, korkuyorum Türkiye'de takımlar 28 oyuncuyu da yabancı yapar! Ama buna gerek yok ki, sınırlama olsun olmasın biz kendi kararlarımızı verebilmeliyiz. İşte o zaman başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE KARŞI ÖZÜR BORÇLU OLDUĞUMUZ ŞEYLER VAR'

Bursaspor dönemi hakkında ise deneyimli çalıştırıcı, "Aslında Bursaspor'da bir kriz de olacak durum yoktu. Bıraktığımız yerden ziyade aldığımız yer önemli. Sağ olsunlar Bursaspor yönetimi ve taraftarı bizi kabul etti. Hedeflerimizin uyuştuğu bir kulüptü. Ödemeler kapıya dayanmıştı, yönetimle birlikte hareket ettik. Maliyetleri düşürerek de ilk 5 hedefini yaklalayabildik. Ayrıldığımızda bu hedeften de kopmamıştık. Bizim dışımızda gelişen olaylar oldu. Hala beni aradıkları zaman, 'Bursaspor'daki başarısız grafiği neye bağlıyorsunuz?' diyorlar. İnsanlar bakmıyorlar sanırım. Ayrılmak zorunda kaldık. Maalesef halk arasında başarısız olmuşuz gibi algı oluştu. Bizim de hatalarımız oldu. Türkiye'ye karşı özür borçlu olduğumuz şeyler var. Hayat anlamında ve futbol anlamında bizler sınavdan geçiyoruz. Ama bunlar bizi güçlendiriyor" diye konuştu.



'OYUNCULARIMIZA FIRSAT VERMELİYİZ'

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hamza Hamzaoğlu, Sarı-Kırmızılı takım hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler:

"Derbideki kalite beklediğim gibi değildi. Ama normal, iki takım da bulunduğu konum itibariyle kaybetmemeyi önde tuttu. Ama ligimiz genel olarak bol gollü geçiyor. Herkes mücadele ediyor. Güzel bir sezon geçiyor. Umarım kulüplerimiz başarılı olur ve Milli takıma oyuncu göndeririz. Ama şu anda kimi göndeririz onu da bilmiyorum! Kendi oyuncularımıza biraz fırsat vermeliyiz"

'BAZI İNSANLAR BİZE GALATASARAY'I YAKIŞTIRMASA DA GÖKTEN İNMEDİK'

"2-3 sene geçti halen Galatasaray'daki dönemimi konuşuyoruz. Biz geldiğimizde neler yaptığımızı biliyoruz. Bazı insanlar bize Galatasaray'ı yakıştırmasa da biz gökten inip gelmedik. Biz öyle kolay bir yoldan gelmedik. Uzun ve zorlu emek dolu bir yoldan geldik. Ve başarılar yakalandı. Ben bu başarılaı tek başıma başaracak güce sahip bir insan değilim. Ekibimle, başkanlarımızla, yöneticilerimizle, taraftarımızla bu başarıları elde ettik. Ali Dürüst, Abdürrahim Albayrak, Duygun Yarsuvat (Başkan). Fakat o dönemden sonra Galatasaray'ın 2 yılına çok yazık oldu. Galatasaray çok şey kaybetti. Ama şu anda toparlandı. Ama dediğim gibi bu takım o zaman kurulsaydı dediğinizde ben de şunu derim, benim takımım aşağı kalır değildi. Farklı özellikleri vardı. Ve 2-3 sene daha gençti oyuncular. Şu an için Galatasaray'ın yaptığı işler doğru, umarım Galatasaray hedefine ulaşır"