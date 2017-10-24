Mariano’dan F.Bahçelileri kızdıracak paylaşım
Galatasaray’ın Brezilyalı sağ beki Mariano’dan Fenerbahçeliler’i kızdıracak bir paylaşım geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 9. Haftasında sahasında olaylı maçta ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Mariano'dan sürpriz bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe karşısında da gösterdiği performansla takımının en iyisi olan 31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından sarı lacivertliler ilgili paylaşımda bulunurken, bu paylaşım G.Saray taraftarları tarafından büyük beğeni gördü.
İşte Mariano'nun paylaşımı:
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:23
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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