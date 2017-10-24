Mariano’dan F.Bahçelileri kızdıracak paylaşım

Spor Toto Süper Lig'in 9. Haftasında sahasında olaylı maçta ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Mariano'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe karşısında da gösterdiği performansla takımının en iyisi olan 31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından sarı lacivertliler ilgili paylaşımda bulunurken, bu paylaşım G.Saray taraftarları tarafından büyük beğeni gördü.

İşte Mariano'nun paylaşımı: