 Mariano’dan F.Bahçelileri kızdıracak paylaşım – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    ’dan F.Bahçelileri kızdıracak paylaşım

    Mariano’dan F.Bahçelileri kızdıracak paylaşım

    ’ın Brezilyalı sağ beki ’dan Fenerbahçeliler’i kızdıracak bir paylaşım geldi.

    Spor Toto Süper Lig'in 9. Haftasında sahasında olaylı maçta ezeli rakibi ile 0-0 berabere kalan 'da Brezilyalı futbolcu 'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

    Fenerbahçe karşısında da gösterdiği performansla takımının en iyisi olan 31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından sarı lacivertliler ilgili paylaşımda bulunurken, bu paylaşım G.Saray taraftarları tarafından büyük beğeni gördü.

    İşte Mariano'nun paylaşımı:

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:23
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