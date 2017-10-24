G.Saray, Çakır'a savaş açtı
G.Saray cephesi, Cüneyt Çakır’a karşı savaş açtı... Sarı-Kırmızılı yöneticiler “Artık onu bizim maçlarımızda istemiyoruz. Gerekirse TFF’ye gideriz” ifadesini kullandı
3 SARI KARTLA HIZI KESTİ
Çakır'ın ilk 30 dakikada 3 sarı kart çıkararak takımın hızını kestiğini savunan Galatasaraylı yöneticiler, ayrıca ikinci yarıda net bir penaltılarının verilmediğini belirtti. Çakır'ın yönettiği her maçta canlarının yandığını ifade eden Sarı-Kırmızılılar, "Artık onu bizim maçlarımızda istemiyoruz. Gerekirse konuyu Futbol Federasyonu'na taşırız" ifadesini kullandı.
42 MAÇIN YARISI KAYIP!
Öte yandan rakamlar da Çakırlı maçlarda Galatasaray'ın büyük sıkıntı yaşadığını doğruluyor. Cimbom, Çakır'ın yönettiği 42 maçın 21'inde puan kaybetti.
Takvim
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:50
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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