Bugünkü maçlar 14 Eylül 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 14 Eylül 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 14 Eylül Pazar günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 08:39
Bugünkü maçlar 14 Eylül 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Eylül Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe (beIN Sports 2)

19.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (beIN Sports 3)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (beIN Sports 1)

Trendoyol 1. Lig

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor

16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

19.00 Amed SK-Atko Grup Pendikspor

Premier Lig

16.00 Burnley-Liverpool

18.30 Manchester City-Manchester United

La Liga

15.00 Celta Vigo-Girona

17.15 Levante-Real Betis

19.30 Osasuna-Rayo Vallecano

22.00 Barcelona-Valencia

Serie A

13.30 Roma-Torino

16.00 Pisa-Udinese

16.00 Atalanta-Lecce

19.00 Sassuolo-Lazio

21.45 Milan-Bologna

Ligue 1

16.00 Lille-Toulouse

18.15 RC Strasbourg-Le Havre

18.15 Brest-Paris FC

18.15 PSG-Lens

18.15 Metz-Angers

21.45 Rennes-Lyon

Bundesliga

16.30 St. Pauli-Augsburg

18.30 Borussia Mönchengladbach-Werder Bremen

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

