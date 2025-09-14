Bugünkü maçlar 14 Eylül 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Eylül Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
14 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe (beIN Sports 2)
19.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (beIN Sports 3)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (beIN Sports 1)
Trendoyol 1. Lig
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor
16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
19.00 Amed SK-Atko Grup Pendikspor
Premier Lig
16.00 Burnley-Liverpool
18.30 Manchester City-Manchester United
La Liga
15.00 Celta Vigo-Girona
17.15 Levante-Real Betis
19.30 Osasuna-Rayo Vallecano
22.00 Barcelona-Valencia
Serie A
13.30 Roma-Torino
16.00 Pisa-Udinese
16.00 Atalanta-Lecce
19.00 Sassuolo-Lazio
21.45 Milan-Bologna
Ligue 1
16.00 Lille-Toulouse
18.15 RC Strasbourg-Le Havre
18.15 Brest-Paris FC
18.15 PSG-Lens
18.15 Metz-Angers
21.45 Rennes-Lyon
Bundesliga
16.30 St. Pauli-Augsburg
18.30 Borussia Mönchengladbach-Werder Bremen
