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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 3 Ağustos 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 3 Ağustos 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 3 Ağustos Pazar günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 08:55
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Bugünkü maçlar 3 Ağustos 2025 Pazar | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Ağustos Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık Maçı

14.00 Tottenham-Newcastle United (TRT Spor)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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