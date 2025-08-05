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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 5 Ağustos Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 5 Ağustos Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 5 Ağustos Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 08:16
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Bugünkü maçlar 5 Ağustos Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Ağustos Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu

20:00 Malmö FF - Kopenhag

21:00 Shkendija 79 - Karabağ

21:00 Dynamo Kiev - Pafos FC

21:45 Rangers - Viktoria Plzen

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

20:00 Hamrun Spartans - Maccabi Tel Aviv

UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

21:45 KI Klaksvik - Neman Grodno

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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