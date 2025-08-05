Bugünkü maçlar 5 Ağustos Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Ağustos Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
5 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu
20:00 Malmö FF - Kopenhag
21:00 Shkendija 79 - Karabağ
21:00 Dynamo Kiev - Pafos FC
21:45 Rangers - Viktoria Plzen
UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu
20:00 Hamrun Spartans - Maccabi Tel Aviv
UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu
21:45 KI Klaksvik - Neman Grodno
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