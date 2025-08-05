Bugünkü maçlar 5 Ağustos Salı 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Ağustos Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu

20:00 Malmö FF - Kopenhag

21:00 Shkendija 79 - Karabağ

21:00 Dynamo Kiev - Pafos FC

21:45 Rangers - Viktoria Plzen

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

20:00 Hamrun Spartans - Maccabi Tel Aviv

UEFA Konferans Ligi - 3. Eleme Turu

21:45 KI Klaksvik - Neman Grodno

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