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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 6 Ağustos Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 6 Ağustos Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 6 Ağustos Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 08:41
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Bugünkü maçlar 6 Ağustos Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Ağustos Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu

18:00 Kairat - Slovan Bratislava

20:00 Salzburg - Club Brugge

20:30 Ludogorets Razgrad - Ferencvaros

21:30 Lech Poznan - Kızılyıldız

22:00 Feyenoord - Fenerbahçe

22:00 Nice - Benfica

UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu

20:00 Rigas Skola - KuPS Kuopio

21:45 Rijeka - Shelbourne

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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