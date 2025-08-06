Bugünkü maçlar 6 Ağustos Çarşamba 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Ağustos Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
6 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - 3.Eleme Turu
18:00 Kairat - Slovan Bratislava
20:00 Salzburg - Club Brugge
20:30 Ludogorets Razgrad - Ferencvaros
21:30 Lech Poznan - Kızılyıldız
22:00 Feyenoord - Fenerbahçe
22:00 Nice - Benfica
UEFA Avrupa Ligi - 3. Eleme Turu
20:00 Rigas Skola - KuPS Kuopio
21:45 Rijeka - Shelbourne
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...