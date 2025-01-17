Hull City Nordin Amrabat'ı kadrosuna kattı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 37 yaşındaki Nordin Amrabat'ı renklerine bağladığını açıkladı. Amrabat, AEK Atina'dan ayrılmıştı. İngiliz ekibi, ülkemizde Kayserispor ve Galatasaray formaları da giyen tecrübeli futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hull City'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Hull City, deneyimli kanat oyuncusu Nordin Amrabat ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyar."

KARDEŞİ FENERBAHÇE'DE

Nordin Amrabat, bu sezon AEK Atina'da 9 maça çıktı. 37 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist üretti. Ayrıca tecrübeli futbolcunun kardeşi Sofyan Amrabat, Fenerbahçe forması giyiyor.