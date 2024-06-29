Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Haziran bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 29 Haziran Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 07:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Haziran Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

29 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Euro 2024 - Son 16 Turu

19:00 İsviçre - İtalya (TRT 1)

22:00 Almanya - Danimarka (TRT 1)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye 22'lik forvet!
G.Saray'dan Beşiktaş'a Gronbaek çalımı!
DİĞER
Yıllarca çocuk özlemi çeken Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri dikkat çekti! “Biri aynı annesi diğeri ise babası”
Türkiye FATF'ın gri listesinden çıktı| İş dünyasına yansımaları nasıl olacak? Sektörün önde gelen isimleri değerlendirdi
Gol kralı F.Bahçe'nin radarında!
Sağ beke scout transferi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
TÜRKSAT 6A UZAYA NE ZAMAN GİDECEK?
A101'DE HAFTANIN YILDIZLARI | A101 - 29 Haziran aktüel ürünler kataloğu
LGS TERCİHLER NE ZAMAN? 2024 LGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
TV 8 CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 29 Haziran bugün kimin maçı var? 07:58
Gol kralı F.Bahçe'nin radarında! Gol kralı F.Bahçe'nin radarında! 00:02
Beşiktaş'ta flaş Di Maria gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Di Maria gelişmesi! 00:02
G.Saray yıldız isimle sözleşme imzaladı! G.Saray yıldız isimle sözleşme imzaladı! 00:02
F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca! 00:02
Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı! Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı! 00:02
Daha Eski
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık an meselesi! 00:02
Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri... Emirhan kapışması! Süper Lig'in devleri... 00:02
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Görüşmeler başladı... Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Görüşmeler başladı... 00:02
G.Saray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi G.Saray'da beklenen ayrılık! İşte yeni talibi 00:02
F.Bahçe'ye ABD dinamosu! F.Bahçe'ye ABD dinamosu! 00:02
F.Bahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! F.Bahçe'den Samardzic'e çılgın teklif! 00:02