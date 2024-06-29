Haberler Futbol İsviçre - İtalya maçı canlı şifresiz izle | İsviçre - İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İsviçre - İtalya maçı canlı şifresiz izle | İsviçre - İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024'te heyecan, İsviçre - İtalya karşılaşmasıyla devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 09:45 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 09:46
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İsviçre - İtalya maçı canlı şifresiz izle | İsviçre - İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İsviçre - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İsviçre ile İtalya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İsviçre - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsviçre - İtalya maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İsviçre - İtalya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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