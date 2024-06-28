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TÜRKSAT 6A UZAYA NE ZAMAN GİDECEK? Bakan Abdülkadir Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın uzaya gönderileceği tarihi açıkladı. SpaceX tarafından Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilek olan Türksat 6A ile ilgili tüm detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Türksat 6A uzaya ne zaman gidecek?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 12:52
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TÜRKSAT 6A UZAYA NE ZAMAN GİDECEK? Bakan Abdülkadir Uraloğlu açıkladı

TÜRKSAT 6A UYDU UZAYA NE ZAMAN GİDECEK? - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan müjdeli haber geldi. Türksat 6A uydunun uzaya gidecği tarih açıklandı. Uydu SpaceX'in Falcon 9 Roketi ile gönderilecek. Türksat 6A ile ilgili tüm detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Türksat 6A uzaya ne zaman gidecek?

TÜRKSAT 6A UYDU UZAYA NE ZAMAN GİDECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği uydunun 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece yörüngeye gönderileceğini açıkladı. Türksat 6A uydusu, SpaceX'in Falcon 9 Roketi gönderilecek. Türksat 6A uydusu 10 gün sürecek yolculuk ardından yörüngesine ulaşacak ve en az 1 ay sürecek testler yapacak.

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