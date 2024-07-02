Haberler Futbol Romanya - Hollanda maçı canlı şifresiz izle | Romanya - Hollanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Romanya - Hollanda maçı canlı şifresiz izle | Romanya - Hollanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Romanya ile Hollanda son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Romanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 09:42 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 09:44
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Romanya - Hollanda maçı canlı şifresiz izle | Romanya - Hollanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Romanya - Hollanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Romanya ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Romanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Romanya - Hollanda maçı 2 Temmuz Salı günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Romanya - Hollanda maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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