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İngiltere - Slovenya maçı canlı izle | İngiltere Slovenya EURO 2024 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında İngiltere ile Slovenya kozlarını paylaşacak. Cologne Stadyumu'nda oynanacak kritik maçta Clément Turpin düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 09:01
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İngiltere - Slovenya maçı canlı izle | İngiltere Slovenya EURO 2024 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere - Slovenya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İngiltere ile Slovenya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - Slovenya maçı 25 Haziran Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İngiltere - Slovenya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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