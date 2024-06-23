Haberler Futbol İskoçya - Macaristan maçı canlı şifresiz izle | İskoçya - Macaristan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İskoçya - Macaristan maçı canlı şifresiz izle | İskoçya - Macaristan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

EURO 2024'te heyecan dorukta. İskoçya ile Macaristan, 3. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İskoçya - Macaristan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 09:38
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İskoçya - Macaristan maçı canlı şifresiz izle | İskoçya - Macaristan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İskoçya - Macaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İskoçya ile Macaristan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İskoçya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSKOÇYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İskoçya - Macaristan maçı 23 Haziran Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

İskoçya - Macaristan maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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