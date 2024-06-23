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ABD - Bolivya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

ABD ile Bolivya, Copa America maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, ABD - Bolivya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 14:23
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ABD - Bolivya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

ABD - Bolivya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. ABD ile Bolivya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, ABD - Bolivya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABD - BOLİVYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ABD - Bolivya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 01:00'de oynanacak. TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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