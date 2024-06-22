Ekvador - Venezuela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Ekvador - Venezuela maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Ekvador ile Venezuela kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ekvador - Venezuela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EKVADOR - VENEZUELA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ekvador - Venezuela maçı 23 Haziran Pazar günü saat 01:00'de oynanacak. TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

EKVADOR - VENEZUELA MAÇI CANLI İZLE