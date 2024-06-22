Haberler Futbol Ekvador - Venezuela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Ekvador - Venezuela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Ekvador - Venezuela, Copa America maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ekvador - Venezuela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 10:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ekvador - Venezuela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Ekvador - Venezuela maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Ekvador ile Venezuela kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ekvador - Venezuela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EKVADOR - VENEZUELA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ekvador - Venezuela maçı 23 Haziran Pazar günü saat 01:00'de oynanacak. TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

EKVADOR - VENEZUELA MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom
İspanyol basınında manşet Arda Güler!
DİĞER
Cazibe kraliçesi yılların azizliğine uğradı! Yeşilçam'ın 'Bayan Popo'su Sevtap Parman'ın son hali...
A Milli Futbol Takımımız 2'de 2 peşinde! Türkiye - Portekiz Muhtemel 11'ler | Arda Güler oynayacak mı?
F.Bahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi
G.Saray'a Hollandalı kanat! EURO 2024'ün ardından gelecek
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gürcistan - Çekya maçı ne zaman?
Meksika - Jamaika maçı ne zaman?
İSKİ 22 HAZİRAN rakamları
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif 11:31
Gürcistan - Çekya maçı ne zaman? Gürcistan - Çekya maçı ne zaman? 11:15
F.Bahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi F.Bahçe'den ayrılıyor! O takıma 'tamam' dedi 11:13
Meksika - Jamaika maçı ne zaman? Meksika - Jamaika maçı ne zaman? 11:00
Olcay Şahan'dan Arda Güler sözleri! Olcay Şahan'dan Arda Güler sözleri! 10:56
Ekvador - Venezuela maçı ne zaman? Ekvador - Venezuela maçı ne zaman? 10:55
Daha Eski
Beşiktaş'tan Dzeko bombası! Menajeriyle görüşüldü Beşiktaş'tan Dzeko bombası! Menajeriyle görüşüldü 10:42
G.Saray'a Hollandalı kanat! EURO 2024'ün ardından gelecek G.Saray'a Hollandalı kanat! EURO 2024'ün ardından gelecek 10:09
Son model Galatasaray! Transferler peş peşe... Son model Galatasaray! Transferler peş peşe... 09:48
Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? 08:31
F.Bahçe'ye Ferdi için dev teklif! F.Bahçe'ye Ferdi için dev teklif! 00:56
Büyükekşi'den Milli Takım'a ziyaret! Büyükekşi'den Milli Takım'a ziyaret! 00:37