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Belçika - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan, Belçika - Romanya karşılaşmasıyla devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belçika - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 14:12
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Belçika - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Belçika - Romanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Belçika ile Romanya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Belçika - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELÇİKA - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Belçika - Romanya maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Belçika - Romanya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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