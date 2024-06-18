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Portekiz - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Portekiz ile Çekya, kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 10:34 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 08:55
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Portekiz - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024

Portekiz - Çekya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Portekiz ile Çekya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Portekiz - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - Çekya maçı 18 Haziran Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Portekiz - Çekya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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