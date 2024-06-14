Arjantin - Guatemala maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Arjantin - Guatemala maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte milli takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Arjantin ile Guatemala, kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arjantin - Guatemala maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARJANTİN - GUATEMALA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arjantin - Guatemala maçı 15 Haziran Cumartesi günü saat 03:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.