Küstah Yunan

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğu PAOK'a kaptıran Panathinaikos'ta Samet Akaydin'in kadro dışı bırakıldığı iddia edildi. Yunan ekibi Panathinaikos'un, önceki gün oynanan Olympiakos maçında ilk 11'de başlaması beklenen Samet Akaydin'in, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs paylaşımı yapmasının ardından paylaşımını kaldırmasını istediği belirtildi. Paylaşımı kaldırmayan milli oyuncu Samet Akaydin'ın Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.

FESİH GÖRÜŞMESİ YAPILIYOR

PAOK'a kaptırılan şampiyonluk sonrasında geçtiğimiz günlerde de teknik direktör Fatih Terim ile de yollarını ayıran Panathinaikos'la bu gelişmeler üzerine oyuncu tarafının fesih görüşmeleri yaptığı öğrenildi. 14 Ocak 2024'te Fenerbahçe'den Panathinaikos'a sezon sonuna kadar kiralanan 30 yaşındaki stoper, Yunan kulübüyle 15 maça çıktı ve 1 asist katkısı sağladı. Samet Akaydin, satın alma opsiyonuyla birlikte yeşil-beyazlılara kiralanmıştı.