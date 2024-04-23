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Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Atalanta ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 13:40 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 13:50
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Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Atalanta - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Atalanta ile Fiorentina kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Fiorentina maçı 24 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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